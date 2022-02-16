تعديلات على حوافز العاملين في وزارة الصحة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قررت الحكومة تعديل تعليمات حوافز العاملين في وزارة الصحة، بحيث يمنح الموظف من حملة درجة البكالوريوس 10 نقاط وبزيادة سنوية نقطة واحدة، بحد أعلى 55 نقطة، على أن يتم منح الجامعيين الحاليين 3 نقاط اضافية لتعويض الفرق.

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ويمنح الموظف من حملة الدبلوم 8 نقاط وبزيادة سنوية نقطة واحدة وبحد أعلى 50 نقطة على أن يتم منح حملة الدبلوم الحاليين 3 نقاط اضافية لتعويض الفرق.



ويمنح الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات 12 نقطة إضافية.

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