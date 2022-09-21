توضيح حول سبب فصل المياه عن منازل في اربد

الوكيل الاخباري - قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، إن كوادر الشركة حددت مصدر تلوث طال 10 اشتراكات منزلية بأحد أحياء مخيم الشهيد عزمي المفتي بمنطقة الحصن جنوب إربد.



وأضاف المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن العمل جارٍ على إصلاح وصيانة خط ناقل للمياه بقطر 4 إنش، تبين بعد جهود بحث استمرت خلال الأسبوعين الماضيين، تعرضه للتلوث جراء تسرب لمياه الصرف الصحي ما تطلب فصل المياه فقط عن الاشتراكات المتضررة وعددها 10 منازل ضمن بلوك 4، والتي يجري تزويدها بصهاريج مياه إلى حين صيانة الخط الناقل وإعادة تأهيل.



وأشار المومني، إلى أنه سيجري سحب عينات مياه من الخط حال إصلاحه، لضمان عدم تجدد تسرب مياه الصرف الصحي إليه، وفحص تلك العينات بالتعاون مع وزارة الصحة، إضافة الى مختبرات الشركة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

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