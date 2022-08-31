تشكيلات أكاديمية في جامعة اليرموك - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة الأستاذة الدكتورة رويدا المعايطة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الأكاديمية التالية، اعتبارا من الأول من أيلول من العام 2022، ولمدة سنتين:



وقرر المجلس استمرارية تعيين كل من:



- الأستاذ الدكتور موفق العموش نائبا للرئيس



- الأستاذ الدكتور رياض المومني نائبا للرئيس.



- وتعيين الأستاذ الدكتور سامر سمارة نائبا للرئيس



كما وقرر المجلس تعيين كل من :



- الأستاذ الدكتور أحمد الشريفين عميدا لكلية التربية



- الأستاذ الدكتور محمد طلافحة عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية



- الأستاذ الدكتور علي الربيعات عميدا لكلية الفنون الجميلة



- الأستاذ الدكتور قاسم الردايدة عميدا لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب



- الأستاذ الدكتورة منار اللوما عميدا لكلية الطب



كما وقرر المجلس تجديد تعيين كل من :



- الأستاذ الدكتور خالد البطاينة عميدا لكلية العلوم



- الأستاذ الدكتور موفق العتوم عميدا لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية



- الأستاذ الدكتور يوسف عبيدات عميدا لكلية القانون



كما وقرر المجلس استمرار تعيين كل من:



- الأستاذ الدكتور موسى ربابعة عميدا لكلية الآداب



- الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية



- الأستاذ الدكتور راتب الداود عميدا لكلية التربية الرياضية



- الأستاذ الدكتورة لمياء خوري عميدا لكلية كلية الآثار والأنثروبولوجيا



- الأستاذ الدكتور تحسين منصور عميدا لكلية الإعلام



- الأستاذ الدكتور عاطف الشياب عميدا لكلية السياحة والفنادق



- الأستاذ الدكتور محمد الذيابات عميدا لشؤون الطلبة



- الأستاذ الدكتور أيمن حمودة عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا



- الأستاذ الدكتورة ميرفت الصوص عميدا لكلية الصيدلة

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