الأردن يشارك في معرض سوق السفر العربي في دبي

الوكيل الاخباري- اختتم الأردن مشاركته في معرض سوق السفر العربي، ATM، الذي أُقيم في دبي، من خلال الجناح الأردني بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور عبد الرزاق عربيات ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم العقبة حمزة الحاج حسن وممثلين من القنصلية الأردنية في دبي.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، شارك بالمعرض الذي عُقد في الفترة من 6 لغاية 9 أيار الحالي، 10 شركات سياحية وفنادق من المملكة، إضافة إلى ممثلين عن سلطة إقليم العقبة الاقتصادية وطيران الملكية الأردنية.



وقال عربيات إن المعرض له دور محوري في دعم وتطوير صناعة السفر والسياحة في المنطقة من خلال استقطابه شخصيات بارزة من خبراء وصناع قرار متخصصين في صناعة السياحة من مختلف دول العالم.



وأضاف أن المعرض شكل منصة مثالية للتواصل مع مسؤولي وممثلي صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم في ظل ارتفاع المؤشرات الإيجابية لعودة السياحة إلى وضعها الطبيعي قريبا، مشيرا إلى أنه يعد من أبرز المعارض العالمية لقطاع السفر والسياحة وبيئة هامة للترويج السياحي للمملكة.



وقال إن المشاركة الأردنية ركزت على إيجاد فرص جذب مع القطاعات السياحية الدولية والتعاون مع شركات خطوط الطيران العالمية، خصوصا الخليجية ومكاتب السياحة والسفر والفنادق، إضافة إلى الترويج للأردن سياحيا في الأسواق الإقليمية والدولية، تحديدا الخليجية في ظل تحسن الحركة السياحة للمملكة.



وأوضح أن الهيئة ركزت خلال مشاركتها على إظهار تنوع التجارب السياحية التي يمكن للسائح أن يقوم بها في الأردن، وبحث آلية تسويق الأردن سياحيا من خلال وضع برامج سياحية متنوعة تشمل قطاعات السياحة العلاجية والثقافية والتاريخية وسياحة الاستجمام والمغامرة وسياحة الأعمال والمؤتمرات المختصة، إضافة الى تسويق جذب السياحة العائلية الخليجية، حيث يعد السوق الخليجي من أهم الأسواق السياحية، لافتا إلى أنه تم إطلاق العديد من الحملات التسويقية، والتي تهدف إلى جذب السائح الخليجي والمواطنين المغتربين في تلك الدول.



وعقد عربيات على هامش انعقاد المعرض لقاءات مع وسائل اعلام عربية واجنبية للحديث عن التسويق السياحي للمملكة.