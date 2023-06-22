وزير المياه: نعمل جاهدين لرفع الكفاءة وتحسين جودة التربة

الوكيل الإخباري

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- قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن قطاع المياه يعمل جاهدا لتعظيم كل الموارد المتاحة لرفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة الإنتاج وتحسين جودة التربة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الزراعي.يأتي تنظيم الورشة التي حضر افتتاحها، نائب السفير الأسترالي، وعدد من مسؤولي الوزارة وأساتذة الجامعات، ضمن اتفاقية التعاون بين سلطة وادي الأردن والشركة الاسترالية VRM Biologik ، وبدعم من وزارة البيئة /برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئة ).وثمن النجار جهود الجانب الأسترالي في اتاحة الخبرات والتقنيات الاسترالية الحديثة لإطلاق المسار البحثي لتحسين نوعية التربة وإعادة تأهيل الأراضي بكافة تصنيفاتها، من خلال تكنولوجيات رفع التدوير المستدام ومعالجة المخلفات الصالحة للتطوير كأسمدة طبيعية تقلل من استهلاك المياه، وترفع من جودة وكمية الإنتاج للمنتجات الزراعية.واستمع الحضور من الخبراء الأستراليين، إلى الآليات والإجراءات والتقنيات التي يتم استخدامها في إعادة تأهيل التربة وتحسين نوعيتها.وبين الخبراء، أنه تم تحديد 6 مواقع في مناطق جنوب عمان، ودير علا، والمغطس، ووادي عربة، والخربة السمرا، ومؤسسة الحسين، تم اختيارها من فريق مختص، ليتم اجراء الاختبارات فيها وعمل شراكات مع القطاع الخاص المحلي خاصة مربي المواشي والدواجن والمزارعين، وإيجاد حلول بيئية للمخلفات الناتجة عن الصناعات الحيوانية والزراعية وتوسيع مشاركة الجامعات المحلية التقنية.