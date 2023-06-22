الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

رؤساء كتل نيابية يرفضون إساءة الخصاونة وحديثه عن موعد الانتخابات المقبلة

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

الأمن: كشف زيف ادّعاء شخص اختلق قضية تعرّضه للسلب المسلّح وسرقة 13 ألف دينار

الملكة رانيا تعلق على حادثة الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي

غزة: استشهاد قيادي بالمقاومة ونجله بحادث إطلاق نار في جباليا

خدمة جديدة من وزارة العمل لأصحاب منشآت القطاع الخاص

الخميس، 22-06-2023 03:13 م

وزير المياه: نعمل جاهدين لرفع الكفاءة وتحسين جودة التربة

image - 2023-06-22T151351.534


الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن قطاع المياه يعمل جاهدا لتعظيم كل الموارد المتاحة لرفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة الإنتاج وتحسين جودة التربة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الزراعي.اضافة اعلان


يأتي تنظيم الورشة التي حضر افتتاحها، نائب السفير الأسترالي، وعدد من مسؤولي الوزارة وأساتذة الجامعات، ضمن اتفاقية التعاون بين سلطة وادي الأردن والشركة الاسترالية VRM Biologik ، وبدعم من وزارة البيئة /برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئة ).

وثمن النجار جهود الجانب الأسترالي في اتاحة الخبرات والتقنيات الاسترالية الحديثة لإطلاق المسار البحثي لتحسين نوعية التربة وإعادة تأهيل الأراضي بكافة تصنيفاتها، من خلال تكنولوجيات رفع التدوير المستدام ومعالجة المخلفات الصالحة للتطوير كأسمدة طبيعية تقلل من استهلاك المياه، وترفع من جودة وكمية الإنتاج للمنتجات الزراعية.

واستمع الحضور من الخبراء الأستراليين، إلى الآليات والإجراءات والتقنيات التي يتم استخدامها في إعادة تأهيل التربة وتحسين نوعيتها.

وبين الخبراء، أنه تم تحديد 6 مواقع في مناطق جنوب عمان، ودير علا، والمغطس، ووادي عربة، والخربة السمرا، ومؤسسة الحسين، تم اختيارها من فريق مختص، ليتم اجراء الاختبارات فيها وعمل شراكات مع القطاع الخاص المحلي خاصة مربي المواشي والدواجن والمزارعين، وإيجاد حلول بيئية للمخلفات الناتجة عن الصناعات الحيوانية والزراعية وتوسيع مشاركة الجامعات المحلية التقنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

6494415f6f002

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

61d44edc29bb2daf7f356c68995a5e25

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

image - 2023-06-22T144500.050

استثمار أموال الضمان تجتمع بإدارية جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي

348337697_571301141843791_2810412136031281674_n

مذكرة تفاهم بين الأمن والتربية في مجال السلم المجتمعي

M63A8346

مجلس التعليم العالي يقر اعتماد استمرار تخصصات

أخبار متعلقة
112

وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول

M63A2668

المياه: 30 مليون متر مكعب دخلت السدود وارتفاع معدل الهطول المطري إلى 125%

254594Image1-1180x677_d

الأمانة: ترتيبات لاستقبال ضيوف الوطن في حفل زفاف ولي العهد

0L5A1999

الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

WhatsApp Image 2023-05-28 at 12.24.19 PM

انطلاق مشروع جديد لحوكمة قطاع المياه

WhatsApp Image 2023-05-24 at 2.24.39 PM

المحاميد يلتقي وفدا من لجنة المياه بمشروع الحكومة والبرلمان الشبابي