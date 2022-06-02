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الخميس، 02-06-2022 01:45 م

مصدر حكومي: عرض مشروع المدينة الجديدة على صناديق استثمارية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مصدر حكومي مطلع أن مشروع المدينة الجديدة ما زال قيد البحث والدراسة حتى الآن.

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن المشروع يتضمن إقامة مدينة جديدة وليست عاصمة جديدة أو مدينة إدارية ولن تكون المحافظة رقم 13 في المملكة.

 

وأضاف أن موقع المدينة الجديدة سيكون شرق العاصمة عمّان دون أن يفصح عن أي معلومات إضافية حول موقعها، بيد أن المشروع سيكون على أراض تابعة لخزينة الدولة.

 

وأشار المصدر إلى أنه تم عرض فكرة المشروع والتصاميم الخاصة به على صناديق استثمارية مشتركة ومطورين نظرا لكلفة المشروع الباهظة وعدم توفر السيولة الكافية له.

 

وتابع أن عرض الفكرة هدفه جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروع نظرا لعدم توفره.

 

وبيّن المصدر أنه تم تحديث تصاميم المشروع لتتناسب مع الفرص الاستثمارية المتاحة، متوقعا الكشف عن تفاصيل رسمية إضافية قبل نهاية العام الحالي.

 

يشار إلى أن المشروع طرح لأول مرة عام 2017 في عهد حكومة هاني الملقي، قبل أن تجمده الحكومة السابقة برئاسة عمر الرزاز، فيما أعاد رئيس الوزراء بشر الخصاونة إحياء الفكرة مجددا بعد زيارته للعاصمة الإدارية في مصر العام الماضي.

 




 

 


 

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