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السبت، 21-11-2020 11:39 م

توضيح من أمانة عمان حول العمل في اوقات الحظر الشامل - وثيقة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن التعميم المتداول على موظفي وعمال الأمانة والشركات الخاصة العاملة معها يشمل المدرجة أسماؤهم في كشوفات الاستثناء من الحظر الشامل ليوم (الجمعة فقط) وليس لحظر شامل طويل الأمد.

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وأشار الرحامنة إلى أن الكتاب عمم بضرورة حمل موظفي وعمال الأمانة والشركات الخاصة العاملة لبطاقاتهم الشخصية أو تصاريح عملهم أو جوازات سفرهم لغير الأردنيين بالإضافة إلى البطاقة التعريفية الصادرة من أمانة عمان الكبرى والشركات العاملة معها.


ونفى الرحامنة إدراج الأمانة لكافة موظفيها والعاملين فيها بكشوفات الاستثناء من الحظر الشامل ليوم الجمعة فقط، منوها بأن إعداد كشوفات الأسماء يتم من قبل الأمانة للموظفين والعاملين فيها إضافة إلى موظفي وعاملي الشركات العاملة مع الأمانة الذين تستوجب طبيعة عملهم العمل خلال فترة الحظر الشامل يوم الجمعة.

 



 




 

 


 

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