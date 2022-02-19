توضيح من الاستهلاكية المدنية حول اسعار السلع خلال رمضان

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أن أسعار بيع مواد الأرز والسكر والمواد الأساسية الأخرى والسلع الغذائية ستكون ثابتة، ولن يتم رفع أسعار أي سلعة خلال الشهر المبارك، تخفيفاً عن المواطنين.

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وأشار القضاة، إلى أن أسعار السلع الرمضانية لهذا العام ستكون بأسعار العام الماضي نفسها، مع وجود بعض السلع التي ستُباع بأسعار أقل من أسعار العام الماضي.



وشدد على أنه تم شراء كميات كبيرة من هذه السلع تحسباً للطلب المتوقع من المواطنين، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتجي آمن من تلك السلع ولعدم انقطاعها خلال الشهر الفضيل.



وبين القضاة أنه تم التنويع في عملية شراء السلع الرمضانية، بحيث تم الشراء من أكثر من علامة تجارية “ماركة” للصنف الواحد لإفساح المجال أمام المواطنين لاختيار الصنف المناسب لهم.





وأوضح القضاة أن هذه السلع خضعت إلى الفحوصات المخبرية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويجري توريدها إلى مستودعات المؤسسة في خو/ الزرقاء، تمهيداً لعرضها في أسواق المؤسسة خلال الثلث الأخير من الشهر المقبل.

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