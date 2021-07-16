توضيح من وزير الصحة لمتلقي مطعومي فايزر وسينوفارم الصيني

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

استغرب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري انخفاض اقبال المواطنين على المطاعيم في الوقت الذي يجب أن تزيد فيه نسبة الاقبال في ظلّ الحوافز والتسهيلات التي تقدّمها الوزارة، حيث أصبح المواطن قادرا على اختيار نوع المطعوم الذي يريد تلقّيه بشكل أو آخر، كما تمّ فتح منصّة لحلّ مشكلة الدول التي لا تعترف بمطعوم سينوفارم الصيني.ولفت إلى أن الوزارة قامت في بداية حملة التطعيم بزيادة المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر من (3) أسابيع إلى (6) أسابيع، ولكنها بعد العيد ستعود إلى تقليص المدة من أجل تحقيق أكبر قدر من المناعة في أقلّ فترة ممكنة، من أجل تحصين المواطنين ضدّ متحوّر "دلتا".