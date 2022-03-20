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الأحد، 20-03-2022 05:55 م

توضيح هامّ من التعليم العالي حول توحيد ساعات العبء الدراسي وموعد تطبيقه

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الوكيل الاخباري - أصدر مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي الدكتور مهند الخطيب توضيحاً فيما يتعلق بقرار مجلس التعليم العالي بخصوص توحيد العبء الدراسي لطلبة الجامعات والكليات.

 

وقال الخطيب في بيان وصل "الوكيل الاخباري" إن هناك عدة نقاط يجب توضيحها للطالب، وتالياً أهمها:


1) القرار سيطبق اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2022 / 2023 وليس من بداية الفصل الصيفي القادم 2021 / 2022 وهذا يعطي فرصة للطلبة لترتيب أمورهم وتوزيع المساقات على الفصول الجامعية.


2) لا يطبق هذا القرار على طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان لأنهما يخضعان للنظام السنوي ويجب على الطالب أن يلتزم بعدد محدد من الساعات المعتمدة في الفصول الثلاث حتى ينتقل من سنة دراسية إلى أخرى.


3) هناك تعليمات داخلية للجامعات بالسماح للطلبة بتسجيل ساعات فوق العبء الدراسي المحدد في هذا القرار نتيجة حصول الطالب على معدل تراكمي محدد وهذه التعليمات تبقى سارية المفعول ولا تتعارض مع قرار المجلس الجديد وهذا من باب المحافظة على مصلحة الطالب المتفوق أكاديمياً.


4) لا يوجد تعارض بين قرار المجلس الجديد وحصول الطالب على منحة جزئية أو قرض يغطيان (45) ساعة معتمدة حيث يمكن للطالب تسجيل (18) ساعة معتمدة على كل فصل دراسي (ثاني و أول) و (9) ساعات معتمدة على الصيفي وبذلك يكون استنفذ كامل الساعات المشمولة بالمنحة الجزئية أو القرض.

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