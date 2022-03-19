هامّ لطلبة الجامعات حول تسجيل الساعات المعتمدة في الفصول الدراسية القادمة - تفاصيل

الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها يوم الخميس الموافق 17 / 3 / 2022 الموافقة على توحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يمكن لطلبة مرحلة البكالوريوس تسجيلها في جميع الجامعات والكليات الجامعية، لتكون على النحو التالي:

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• (18) ساعة معتمدة كحد أقصى في الفصلين الأول والثاني من كل عام جامعي، ويمكن تسجيل (21) ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل المعني.



• (10) ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الصيفي من كل عام جامعي، ويمكن تسجيل (12) ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل الصيفي.