توقعات بإنتاج 15 ألف طن من زيت الزيتون في جرش

الوكيل الإخباري - توقع مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة، أن تبلغ كميات الإنتاج من زيت الزيتون لهذا العام من مختلف مناطق المحافظة نحو 15 ألف طن من الزيت، و 300 طن زيتون لأغراض الكبيس، بزيادة نحو 12% عن إنتاج موسم العام الماضي.

اضافة اعلان



وقال الخوالدة، إن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في محافظة جرش تبلغ نحو 110 ألف دونم يتوزع فيها نحو مليون و 500 ألف شجرة زيتون، والتي من المتوقع أن تنتج نحو 10 الآف طن من ثمار الزيتون.



ولفت إلى أن اللجان المختصة في المحافظة تقوم بالكشف الدوري على معاصر الزيتون والبالغ عددها 16 معصرة للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، كما تقوم بجولات مفاجئة على هذه المعاصر للتأكد من نقل مادة (الزيبار) الى مكب الأكيدر أولا بأول.



ودعا الخوالدة المزارعين الى استخدام الطرق السليمة في قطف ثمار الزيتون وعدم استخدام العصي في عملية القطف، ووضع الزيتون في أكياس خيش ذات تهوية جيدة، وعدم تخزين الزيتون مدة طويلة.