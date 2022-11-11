توقعات بانخفاض سعر تنكة زيت الزيتون بنسبة 10 %

الوكيل الاخباري - من المتوقع انخفاض سعر تنكة زيت الزيتون بنسبة 10 % خلال الموسم الحالي.



وقال الناطق الاعلامي باسم نقابة أصحاب المعاصر محمود العمري أنه من الملاحظ إنتاج زيت فاخر مطابق للمواصفات لعدم وجود أي اصابات بالثمار كما أن نِسب الزيت بالزيتون لم تصل لمعدلها الطبيعي.



وأضاف أن هنالك اقبال نشِط من قبل التجار والمستهلكين لشراء حاجتهم من زيت الزيتون والاسعار حول الـ 85 وتعتمد على الجودة و الكمية والعرض والطلب.

اضافة اعلان