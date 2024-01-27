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صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 27-01-2024 01:27 م

توقعات برفع البنزين بنوعيه وتثبيت الديزل والكاز الشهر القادم

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الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل، ارتفاع أسعار البنزين ( اوكتان 90) بقيمة قرش واحد وبنسبة 1%، وبنزين ( اوكتان 95) بقيمة 1.5 قرش بنسبة 1.3%، خلال تسعيرة المحروقات للشهر القادم.اضافة اعلان


وتوقع عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن يتم تثبيت أسعار الديزل والكاز.

وبيّن أن خام برنت ارتفع خلال الأسبوع الماضي 3 دولار، وانعكس هذا الارتفاع على توقعات أسعار المشتقات النفطية محليا للشهر القادم.

وأضاف أن ارتفاع سعر خام برنت إلى 83 دولار يعود لعدة اسباب ابرزها، التخوف من اطالة ازمة باب المندب واستمرار تعطل الملاحة لفترات طويلة مما قد يؤدي إلى نقص الإمدادات، انتعاش على الطلب الصيني مما يؤشر الى بداية تعافي النشاط الاقتصادي الصيني، وارتفع النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي بزيادة كبيرة بسبب زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية.

 




 

 


 

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