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الأحد، 31-12-2023 04:02 م

الحكومة تقرر تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأحد اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل).

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واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي.


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر السولار بمقدار (30) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (30) فلساً/لتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع السولار ليصبح (720) فلساً/لتر بدلاً من (750) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (895) فلساً/لتر بدلاً من (915) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1130) فلساً/لتر بدلاً من (1160) فلساً/لتر.


كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون الثاني المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ أسطوانة.


يذكر أن تخفيض أسعار السولار والبنزين يجري للمرة الثالثة على التوالي لعام 2023 وفقاً للأسعار العالمية.

 




 

 


 

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