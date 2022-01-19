توقع ارتفاع الطلب على الغاز اليوم ليصل إلى 230 الف اسطوانة

الوكيل الإخباري - توقع نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، أن يرتفع الطلب على الغاز المنزلي، اليوم الاربعاء، بمعدل 30 ألف اسطوانة، ليصل حجم الطلب الكلي إلى 230 الفا.

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وقال السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" إن الطلب، يوم أمس الثلاثاء، ارتفع من 150 ألف إلى 200 ألف اسطوانة، بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة.



وعن مادة الكاز، أشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب لـ 30% عن حجم الطلب الاعتيادي.



وتشهد المملكة منذ ساعات مساء أمس الثلاثاء انخفاضا ملموسا للحرارة، و تساقطا للامطار والثلوج.

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