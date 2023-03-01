ندوة حوارية في الطفيلة حول إدماج الشباب في الإصلاح السياسي



الوكيل الاخباري -أكد العين الدكتور خالد البكار، أهمية الانتقال من العمل السياسي الفردي إلى العمل الجماعي من خلال الأحزاب للوصول إلى برلمان قائم على كتل برامجية وتيارات حزبية فاعلة.



وخلال ندوة حوارية أقيمت في قاعة فندق الفارس في الطفيلة بمشاركة طلبة وأكاديميين وفعاليات شبابية ، بعنوان " إدماج الشباب في الإصلاح السياسي والإداري"، وقال البكار : إن أدوات الإدارة في المئوية الثانية للدولة يجب أن تختلف وتراعي التغيير لتجويد أداء البرلمان وتكثيف رقابته على الحكومات، وأن يكون هنالك قاعدة تنطلق من خلالها عبر تجربة الأحزاب ، ما يؤكد حتمية السير في العملية الحزبية والمنافسة بين الأحزاب في تحقيق برامجها الإصلاحية اقتصادياً وسياسياً وإدارياً.

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