الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

اتفاقية إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي/النقب بين وازرة التنمية الاجتماعية ومركز هيا الثقافي

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الأربعاء، 06-03-2024 08:10 م

اتفاقية إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي/النقب بين وازرة التنمية الاجتماعية ومركز هيا الثقافي

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الوكيل الاخباري - وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية، معالي السيدة وفاء بني مصطفى، ورئيس الهيئة الإدارية لمركز هيا الثقافي، سعادة السيد جمال فريز، اتفاقية إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي/النقب وذلك تجديداً لاتفاقية الشراكة بينهما بشأن العمل على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال الاستثمار الأمثل للجهود والإمكانيات المتاحة بما يساهم بتحقيق التنمية المستدامة، بغرض رفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وتعزيز رؤية المركز المتمثّلة في جعل الثقافة والفنون في متناول أكبر عدد ممكن من الأطفال واليافعين، والمساهمة في اكتشاف مواهبهم الفنيّة وتنميتها، وتزويدهم بالمهارات الحياتيّة الأساسيّة.

ونصت بنود تجديد الاتفاقية على قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتسليم مركز هيا الثقافي مهام إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي / النقب إلى جانب تقديم الخبرة الفنية والمشورة من قِبلهم بما ينص عليه موضوع الاتفاقية. وبموجب الاتفاقية، سيقوم مركز هيا الثقافي بالعمل على إدارة المركز وما يرتبط به من مصاريف التشغيل والصيانة ومصاريف المياه والكهرباء وغير ذلك إلى جانب الإشراف على المركز ومرفقاته وتوابعه على نفقته الخاصة.

كما وسيعمل مركز هيا الثقافي وتحقيقاً لما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع المحلي في المنطقة على تنفيذ الفعاليات والأنشطة متنوعة المجالات التي تُساهم بتنمية وتطوير شتّى الجوانب لأبناء المجتمع المحلي ورفع الوعي الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الابتكارية الهادفة لترسيخ ثقافة القيم الوطنية.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز أطر التعاون المشترك والمشاركة المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة، لتوفير البيئة المثلى لأبناء المجتمع المحلي.

كما قال سعادة رئيس الهيئة الإدارية السيد جمال فريز بأنه "يسُر مركز هيا الثقافي الاستمرار بتقديم خدماته من خلال مركز هيا / اسكان النقب حيث قدّم هذا المركز خدماته منذ تأسيسه من خلال عقد مايقارب 3000 ورشة عمل ومجموعة متنوعة من الأنشطة والدورات والفعاليّات. وأشرك  15235 طفلاً في برامجه من خلال أنشطة منهجيّة داعمة للبرامج المدرسيّة، وأنشطة لا منهجيّة تعمل على تعزيز قدراتهم ومهاراتهم وصقل إبداعاتهم ومواهبهم، وبرامج ثقافيّة وفنيّة منها الفنون والأشغال اليدويّة، والمطالعة لتشجيعهم على القراءة وارتياد مكتبة المركز، والأنشطة الرياضيّة والتيلي ماتش. إلى جانب ذلك، قدّم المركز لـ 1050 سيدة ويافعة سلسلة من الجلسات والورشات التوعويّة التي تغطي مواضيع ومجالات مختلفة، كما تعاون مع مؤسسة "سيناريو للمسرح " لتقديم برامج تدريب سنوية لليافعين في مجاليّ الدراما والمسرح".  

والجدير بالذكر بأنه تم افتتاح مركز هيا / اسكان النقب في العام  1999  كفرع مصغّر لمركز هيا الثقافي في لواء الرصيفة، لخدمة المجتمع، وليكون مرجعاً لتسخير الثقافة والنشاطات الفنية بطريقة منظمة ومدروسة من أجل تطوير قدرات الأطفال واليافعين والشباب الإبداعية، وكشف وتعزيز مواهبهم الثقافية والفنية المختلفة.

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