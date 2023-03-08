الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

تخريج طلبة برنامج "أنا أشارك" في العلوم والتكنولوجيا

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

وزير التربية يقرر اجراء تشكيلات وتنقلات واسعة - أسماء

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

إصابة شخصين اثر حريق في إربد

مجلس هيئة الاعتماد يقر المجالات المعرفية لعائلة العلوم الأساسية

إطلاق مشروع تعزيز كفاءات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي الطفولة المبكرة

هيئة الاعتماد تشارك بمؤتمر النظم التربوية

الأربعاء، 08-03-2023 04:17 م

توقيف شخص رابع في قضية موظفي الأراضي والمساحة

5824005_1569853661


الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء، توقيف شخص رابع في قضية موظفي دائرة الأراضي والمساحة / الموقر 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

اضافة اعلان


وقد بيّنت التحقيقات أنّ مهمة هذا الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثة الآخرين الذين تمّ توقيفهم أمس بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام حيث اختلسوا مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا.


يُذكر أن هذه واحدة من القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة مؤخرًا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320236203612388839032

تخريج طلبة برنامج "أنا أشارك" في العلوم والتكنولوجيا

الأمن العام

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

11202213184449745485288

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يقرر اجراء تشكيلات وتنقلات واسعة - أسماء

1120225185632564121421

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

320238143549973890726

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

أخبار متعلقة
5202227122358519640995 (1)

الخصاونة: إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وتركيا

220235131016454141952

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 105 مليون م٣ بنسبة 38%

WhatsApp Image 2023-02-08 at 9.31.08 AM

شاهد.. آليات وزارة الأشغال تتعامل مع تراكمات للثلوج على الطرق

wwwwwwww

النجار: الأردن قدم في معرض القاهرة للكتاب سرديته الوطنية ورسالته الثقافية

WhatsApp Image 2023-02-07 at 11.02.11 PM

بلديتا اليرموك والشونة الوسطى تأويان 4 أسر سورية وأردنية

WhatsApp Image 2023-02-07 at 10.51.55 PM

انهيار جدار استنادي على 6 مركبات في السلط