توقيف صاحب شركة زوَّر عقود عمل وشهادات صحية لأشخاص خارج البلاد

الوكيل الاخباري - قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف صاحب شركة أسبوعين في مركز إصلاح وتأهيل ماركا أجرى فحوصات طبية ووقع اتفاقيات وعقود عمل عن اشخاص مقيمين خارج الأردن. اضافة اعلان





وفي التفاصيل أرسل شخصان من جنسية عربية جوزات سفرهما الى المشتكى عليه لغايات إصدار تصاريح عمل لهما ليتمكن من استقدامهم الى المملكة وتمكن كذلك وبمساعدة اشخاص اخرين من إجراء الفحص الطبي وإصدار شهادة به وتقديم المعاملة ودفع رسومها رغم ان أصحاب العلاقة غير موجودين مستغلاً فترات الازدحام وتصويب الأوضاع.



كما تبين انه قد قام بتمزيق صفحات من جواز السفر تحمل ختم المغادرة لإيهام الموظفين المختصين ان هؤلاء العمال موجودين داخل الأردن وانهم لم يغادروه سابقا حيث يشترط لإصدار هذا النوع من التصاريح تواجد العامل.



وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية الى النيابة العامة مسبقاً.



