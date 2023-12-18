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الإثنين، 18-12-2023 04:33 م

توقيف مسؤول عن توزيع أموال زكاة أسبوعا بتهمة استثمار الوظيفة

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الوكيل الإخباري - قرَّر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور محمد بني طه، توقيف موظف مسؤول عن توزيع أموال الزكاة على الفقراء والأيتام، أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بعد إسناد جرم استثمار الوظيفة له.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إنها تمكنت من كشف هذه القضية وضبط مراسلات واتصالات الموظف مع المستفيدات أمهات الأيتام اللواتي كان يشترط عليهن إيداع نصف قيمة المساعدة في حساب بنكي يعود لأحد أفراد أسرته.


وأضافت أن هذا الموظف متهم بالتلاعب بأسماء المستفيدين بإضافة أسماء من أقاربه دون إظهار الاسم الكامل لهم في الكشف المعتمد للتوزيع.


يشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت أحالت القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات لديها.

 




 

 


 

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