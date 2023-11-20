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الإثنين، 20-11-2023 05:26 م

الأشغال تتعامل مع 124 بلاغا وتنشر أرقام الطوارئ

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الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان مع 124 بلاغًا منذ ظهر يوم أمس وحتى الساعات المبكرة من صباح اليوم الاثنين.

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وتوزعت البلاغات بين 81 بلاغا ضمن مناطق اختصاص الوزارة تم التعامل معها بشكل فوري من قبل فرق الوزارة الميدانية، إضافة الى التعامل مع 16 بلاغ خارج مناطق اختصاص الوزارة وتتبع لعدد من البلديات حيث تم التعامل معها من باب التشاركية في تقديم الخدمة للمواطنين فيما تم تحويل 27 بلاغا الى الجهات المختصة.

 

وعملت فرق الوزارة الميدانية طوال ساعات الليل على معالجة الملاحظات الواردة لغرف طوارئ الوزارة بشكل فوري وبوقت قياسي بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان، ولم يتم إغلاق أي طريق خلال الظروف الجوية التي رافقت المنخفض الجوي.

 

 وكانت أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها، انجراف طمي وأتربة على عدد من الطرق وارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المواقع.


ولم تتسبب أيا من تلك الحالات في اغلاقات للطرق او التسبب بحوادث، فيما قامت الوزارة بإغلاق نفق الشيخ سعود القاضي "حوشا" احترازيا، حيث كانت الوزارة قد نفذت طرق بديلة منذ الشهر الماضي كون الموقع يشهد في كل عام ارتفاعا في منسوب المياه.


فيما كانت أبرز الملاحظات المسجلة تتعلق بسيول وقعت في منطقة الشوبك نتيجة الهطول المطري الشديد الذي شهدته المنطقة والذي ترافق مع قيام إحدى الجهات الحكومية بتغيير غير مدروس لمجرى الوادي لإقامة مشروع زراعي، حيث تم العمل على معالجة المشكلة تلافيا لحدوث سيول مشابهة في المنخفضات الجوية المقبلة.


وتهيب وزارة الأشغال بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية ملاحظات من خلال تطبيق بلاغات طوارئ الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال هواتف غرف العمليات المعلنة، كما تؤكد الوزارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة العامة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

 


 




 

 


 

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