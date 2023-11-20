الإثنين 20-11-2023
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الإثنين، 20-11-2023 07:03 م

3965 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 3965 طنا، منها 2585 طن خضار، و935 طن فواكه، و443 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إليه، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45، والبطاطا بين 25 و45، والبندورة بين 6و15، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 25 و50، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65قرشا.

 




 

 


 

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