الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

حملة لمكافحة حشرة البق القرمزي في إربد

الملك يوجه إلى مواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة

توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار مبنى اللويبدة

تعرّف على نتائج الطبي الشرعي لضحايا عمارة اللويبدة

وزير التربية ينعى الطلبة المتوفين في عمارة اللويبدة

بدء الاستماع لشهود قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة

3 أحداث مأساوية مرت على الأردنيين في عهد حكومة الخصاونة

إيداع أوراق قضية انهيار مبنى اللويبدة للمدعي العام

ضبط 11764 قضية اتجار وترويج وحيازة وتعاطي للمخدرات منذ مطلع العام

إيجاز صحفي اليوم حول مستجدات حادثة انهيار عمارة اللويبدة

عاجل

الملك يوجه إلى مواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة

الأربعاء، 14-09-2022 04:18 م

توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار مبنى اللويبدة

اتاتا


الوكيل الإخباري - قرَّر مدَّعي عام عمَّان توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.اضافة اعلان


وقال النَّائب العام الدكتور حسن العبداللات، مساء اليوم الأربعاء، إنّ المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر 4 مرات والتسبب بالإيذاء مكرر 7 مرات.
وأضاف أنَّ المدعي العام سيستمع لذوي المتوفين والمصابين، وسيقوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

حملة لمكافحة حشرة البق القرمزي في إربد

جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يوجه إلى مواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة

5202216151752420405251

الأغوار الشمالية: حوارية حول مخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية

1f8fec5e-1ad1-4694-9afe-bc3d58a51fec

تعرّف على نتائج الطبي الشرعي لضحايا عمارة اللويبدة

8202220211048409550571

وزير التربية ينعى الطلبة المتوفين في عمارة اللويبدة

22

بدء الاستماع لشهود قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة

أخبار متعلقة
22

بدء الاستماع لشهود قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة

bbeefbbb-ada8-42ae-bc45-3690dfaa1b4a

إيداع أوراق قضية انهيار مبنى اللويبدة للمدعي العام

الطب الشرعي خاص

4 جثث إحداهما طفلة وثلاثة إناث آخرين في عمر العشرينات وصلت الطب الشرعي