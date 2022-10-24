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الإثنين، 24-10-2022 05:52 م

ثقافة الطفيلة: إطلاق ورشات تدريبية ضمن مخيم ضانا الإبداعي السابع

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، عددا من الورشات التدريبية في مجال الخط العربي والفن التشكيلي والرسم والنحت، إضافة إلى التصوير الفوتوغرافي في بيت الضيافة/ضانا.

وقال مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، اليوم الاثنين، إن هذه الورشات عقدت ضمن فعاليات مخيم ضانا الإبداعي السابع في يومه الثالث، بمشاركة 33 شخصا من أبناء محافظة الطفيلة، مشيرا إلى استفادة المجتمع المحلي من تلك الورشات وخاصة في المخيمات الإبداعية التي تستقطب مختصين في المجالات الفنية والثقافية كافة، كمخيم ضانا الإبداعي السنوي.

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