الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

الثلاثاء، 11-10-2022 11:34 م

المراكز الصحية في الطفيلة تقدم خدمات الدعم النفسي للمواطنين

10202210173925307495305


الوكيل الاخباري - أكد مدير الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة، أن المديرية ومراكزها المنتشرة في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا والبالغة 22 مركزا صحيا، تعمل جنبا الى جنب مستشفى الطفيلة الحكومي لتقديم خدمات الصحة النفسية للمراجعين بإشراف أطباء وكوادر تمريضية جرى تأهيلها وتدريبها.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان العالم يحتفل في العاشر من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية والذي جاء هذا العام تحت شعار "لنجعل الصحة النفسية والرفاهية أولوية شاملة للجميع" . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202228102855962200494

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

1020229204113872015095

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

820221112571678988159

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

8202221122655325853604

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

2354f01a-e225-4818-9bd7-46ae9b48a6c3

الأردن يشارك في المعرض الدولي ايديو تراك المختص بالسياحة التعليمية في مسقط

أخبار متعلقة
1020225232539622752887

الطفيلة : هيئة شباب كلنا الأردن تعقد دورات حول ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

311108046_406624101644830_5133770672201637299_n

مديرية دفاع مدني الطفيلة تنظم حملة للتبرع بالدم

مبنى-وزارة-الصحة

الصحة تطلب شراء خدمات أطباء اختصاص - تفاصيل

9202221195419908694699

إطلاق حملة بيئية في متنزه عابل بالطفيلة

1020222182610786570345

معهد التدريب المهني في الطفيلة يعقد دورات متخصصة للشباب

820222715137420498170

رئيس بلدية الطفيلة : عطاء بمليون دينار لصيانة وتعبيد طرق