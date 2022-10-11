المراكز الصحية في الطفيلة تقدم خدمات الدعم النفسي للمواطنين

الوكيل الاخباري - أكد مدير الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة، أن المديرية ومراكزها المنتشرة في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا والبالغة 22 مركزا صحيا، تعمل جنبا الى جنب مستشفى الطفيلة الحكومي لتقديم خدمات الصحة النفسية للمراجعين بإشراف أطباء وكوادر تمريضية جرى تأهيلها وتدريبها.



وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان العالم يحتفل في العاشر من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية والذي جاء هذا العام تحت شعار "لنجعل الصحة النفسية والرفاهية أولوية شاملة للجميع" .

اضافة اعلان