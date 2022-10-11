اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل وسلطة العقبة الاقتصادية

الوكيل الاخباري - وقعت، اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة - الجيش العربي، اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.



وتهدف الاتفاقية إلى تلبية احتياجات سوق العمل الأردني، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والإسهام في تنمية المجتمع المحلي والتعاون في توعية الشباب نحو أهمية العمل المهني من خلال عقد ورشات عمل وندوات لتثقيفهم وتعريفهم بأهمية التدريب والتأهيل لممارسة العمل المهني، والإسهام في دعم وتصميم وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة .

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