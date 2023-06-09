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الجمعة، 09-06-2023 07:14 م

مطالب بتشجيع الاستثمارات السياحية في عجلون

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الوكيل الاخباري - طالب مهتمون بالشأن السياحي والبيئي في محافظة عجلون بتشجيع الاستثمارات السياحية الكبرى ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

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وقال عضو مبادرة " البيئة تجمعنا " يوسف العرود، إن محافظة عجلون ورغم طبيعتها الجغرافية والسياحية إلا أنها تفتقر للمشاريع الكبرى التي تتناسب مع واقعها خاصة مع وجود التلفريك والشاليهات والغرف الفندقية، مشيراً أنه في حال تنفيذ هذه المشاريع ستساهم بتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المحافظ ودفع عجلة التنمية المستدامة.


وأكدت عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي نهى طشطوش، أهمية زيادة الوعي بأهمية العمل في القطاع السياحي وتنفيذ المشاريع التي تتناسب مع واقع وميزات محافظة عجلون لأنها تزدهر بوجود المواقع الأثرية والتاريخية ومواقع التنزه .


بدوره، قال النائب بلال المومني، إن محافظة عجلون تحظى باهتمام وتركيز ملكي، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار تلبية الاحتياجات والمتطلبات الأساسية بمختلف القطاعات للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة .


وأشار المومني إلى أننا كنواب نطالب أثناء الجلسات في مجلس النواب التركيز على اهم المتطلبات والاحتياجات التي يعاني منها المواطن العجلوني والتركيز على المسؤول النزول للميدان في مختلف المحافظات وخصوصا المحافظات في الأطراف لمعرفة وتلمس ابرز متطلبات واحتياجات المواطنين والعمل على حل الممكن منها .

 




 

 


 

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