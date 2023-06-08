صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة الرابعة من "الزمالة البرلمانية"

الوكيل الإخباري - يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة الرابعة من مشروع الزمالة البرلمانية، ترجمة لرؤى جلالة الملك في مجال التمكين السياسي للشباب من خلال برامج عملية والاطلاع على الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

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ويركز المشروع على الخدمة المقدمة في إطار دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال تقديمهم كمساعدين بحثيين للنواب يتولوا مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات المجلس.



ويهدف المشروع أيضا الى خلق قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية وإتاحة الفرصة أمامهم على التدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية.



ويستهدف المشروع الشباب ضمن الفئة العمرية من (20 – 30 عاماً) حيث سيتم فتح باب التقدم للمشاركة في المشروع من خلال https://join.kafd.jo في الفترة ما بين 8 ـ 23 حزيران الحالي.



وسيتم اختيار الشباب والشابات من كافة محافظات المملكة بعد إجراء المقابلات الشخصية واخضاعهم لتدريبات نظرية في موضوعات (الحياة السياسية والبرلمانية في الأردن، البحث السياسي والقانوني، حقوق الإنسان، إعداد أوراق السياسات، الاعلام السياسي ومهارات الاتصال، العمل الحزبي والبرلماني)، إضافة الى التدريب العملي داخل مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.



مشروع الزمالة مع مجلس النواب الذي تم إطلاقه في مرحلته الأولى عام 2019 وتم تطوير مجال اختصاصه في دورته الثانية (الزمالة البرلمانية) شارك فيه 320 شاب وشابة في التدريبات النظرية، إضافة إلى انخراط (229) شاب وشابة بالتدريب العملي داخل مجلس النواب، وتطوير دليل تدريبي للمشروع وايداعه لدى المكتبة الوطنية.

