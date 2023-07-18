جائزة الحسن للشباب تختتم دورة مساعدي هيئة إشراف برنامج الرحلات الاستكشافية

الوكيل الاخباري - اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب دورة تدريبية لمساعدي هيئة إشراف برنامج الرحلات الاستكشافية، بهدف تأهيل وتدريب المتطوعين الراغبين في الإشراف والتدريب على معسكرات جائزة الحسن للشباب الصيفية.



وبحسب بيان للجائزة اليوم الثلاثاء، أكد مدير الجائزة أيمن المفلح أهمية العمل الجماعي والدور القيادي للشباب، وترجمة ذلك نحو توظيف ما تعلموه لإيجاد مستقبل مشرق لأنفسهم ولبلدهم.



وتضمنت الدورة التي استمرت يومين وأقيمت في منتدى الفكر العربي، تدريب المشرفين على: مهارات فن القيادة، والعمل الجماعي، والرحلات الاستكشافية وإجراءات السلامة العامة الواجب مراعاتها، إضافة إلى واجبات هيئة الإشراف والتدريب والإدارة في المخيمات، وكيفية قراءة البوصلة واستخدام الخارطة، ومحاضرة السجل المحوسب، وفحص لياقة للمشاركين في الجامعة الأردنية. وفي نهاية الدورة سلم مدير الجائزة الشهادات الى المشاركين.

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