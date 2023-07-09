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الأحد، 09-07-2023 03:11 م

اختتام مخيم جائزة الحسن للشباب المستوى الذهبي

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الوكيل الإخباري-  اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب اليوم الأحد، المعسكر الذهبي لمشاركي الجائزة من مدرسة البكالوريا عمان.

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واشتمل المعسكر على أنشطة لتطوير المهارات وصقل القدرات العقلية والبدنية للمشاركين، منها الإقامة الخارجية وخط المسير الطويل في البترا، وزيارة محميتي المأوى في جرش، وغابات عجلون، وقلعة عجلون، وزيارة جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومنطقة فينان، ووادي رم.


ونفذ المشاركون بالمعسكر وعددهم 15 طالبا وطالبة، مبادرات تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع في المناطق التي اشتمل عليها خط سير المخيم، بالإضافة إلى مشاركة أنشطة مع أطفال مراكز أيتام عجلون وغور الصافي.


كما تضمن البرنامج تدريب المشاركين على الإسعافات الأولية، ومهارات قراءة الخارطة واستعمال البوصلة، ومحاضرة عن الفلك.


يشار إلى أن مكتب الجائزة وبالتعاون مع مبادرة "ترابط"؛ إحدى مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لخدمة المجتمع وتنمية المهارات اليدوية للأفراد، نفذ أخيرا دورات إعادة تدوير الخشب والقماش وتحويلها لمنتجات ابداعية.

 




 

 


 

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