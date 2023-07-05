جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع تعلن فتح باب المشاركة

الوكيل الاخباري - أعلن مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع، عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الحادية عشر (2023-2024 )، وأن تسلم الترشيحات والأعمال في موعد أقصاه 31 كانون الثاني لعام 2024 .



وتضمنت المواضيع المشاركة في الدورة 11 حقول، الآداب والفنون موضوع (دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية تطبيقات)، والعلوم موضوع ( الذكاء الاصطناعي والتعليم، فرص وتحديات)، والمدينة العربية ( المدن الجديدة، فرص وتحديات ) .



ونصت تعليمات المشاركة في الجائزة، تقديم 5 نسخ من العمل المرشح وإرسالها إلى مكتب الجائزة ومقره مركز الحسين الثقافي، وان لا تعاد الأعمال إلى مرسليها سواء فازت أم لم تفز باستثناء الفنية، وأن يوقع المشارك تعهد بأن العمل لم يفز بجائزة محلية أو عربية أو دولية، وأن يقوم المشارك بتعبئة نموذج طلب الاشتراك بالتنسيق مع الجائزة .



ويشترط في العمل المقدم، أن تتوافر فيه الأصالة والتميز، وأن يكون منشورا أو مشروحا باللغة العربية أو مترجماً إليها، وان يكون المتقدم أحد مواطني الدول العربية، وان يتم ترشيح الأفراد عن طريق المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.



كما تتضمن الجائزة من شهادة باسم الفائز وعنوان الموضوع أو العمل الذي أهله لنيلها مع مكافأة نقدية مقدارها 25 ألف دولار لكل موضوع، ورصيعة ذهبية تحمل صورة جلالة الملك عبدالله الثاني.



ودعا مكتب الجائزة الراغبين بالاستفسار عن المشاركة إلى التواصل عبر صندوق البريد 132 عمان 11118 - تلفاكس 0096264790426 - موبايل 00962798166601 أو من خلال الموقع الإلكتروني (email:[email protected]).

اضافة اعلان