جائزة جديدة في مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم بدورته المقبلة

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، عن إضافة جائزة جديدة ستُقدم في الدورة الرابعة من المهرجان، والمقررة إقامتها في الفترة 15 - 22 آب المقبل، وهي جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين لأفضل فيلم وثائقي عربي، في أحد الأقسام التنافسية الأربعة للمهرجان.



ووفقا لبيان صحفي صادر اليوم الاثنين عن إدارة المهرجان، تُمنح جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "FIPRESCI"، الذي تأسس عام 1925 ولديه أعضاء في أكثر من 70 دولة، في مهرجانات الأفلام الدولية ذات القيمة الخاصة.



وأشار البيان إلى أن الغرض الرئيس من هذه الجائزة هو دعم السينما المستقلة كفن وكوسيلة للتعبير، فضلاً عن كونها جزءاً أساسياً من الثقافة الوطنية والهوية، مبينا أنها تحظى بأهمية كبيرة في صناعة الأفلام لأنها تعكس آراء النقاد والصحافيين المحترفين في السينما.

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