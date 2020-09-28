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الإثنين، 28-09-2020 10:53 ص

جابر: مطعوم العلاج من كورونا شارف على الانتهاء

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الوكيل الإخباري - عرض وزير الصحة الدكتور سعد جابر ابرز ما وصل اليه الاردن من تطور طبي خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن وضع الأردن جيد.

وقال جابر خلال تكريم مبادرة جدارا للكوادر الصحية اليوم الاثنين، إن الأردن تمكن من الوصول الى مرحلة تصنيع المعدات الطبية محليا فبات مركزا لتصنيع الكمامات والالبسة الواقية المخصصة لكوادر التقصي الوبائي والكوادر الطبية، إضافة الى انه تسلم اجهزة تنفس صناعي جديدة.

وأضاف أن مطعوم كورونا والذي كان حجز الأردن كميات منه فور انتاجه، شارف على الانتهاء، مشيرا الى أن الأمور ستصبح افضل عند انتاج المطعوم.

 




 

 


 

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