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التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 16-01-2022 01:38 م

جامعات تؤخر امتحاناتها الاثنين وأخرى تتحول للدراسة عن بعد - تحديث

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الوكيل الإخباري - أعلنت الجامعة الهاشمية، اليوم الأحد، عن تأخير موعد بدء امتحانات الطلبة ليوم غد الاثنين 17/1/2022 لمدة ساعة.

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وقررت جامعة عمان العربية انتهاء دوام اليوم الأحد في الساعة 2 عصرا، على أن تكون جميع محاضرات الطلبة عن بعد عبر تطبيق Zoom اليوم الأحد ويوم غد الاثنين ويكون دوام أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الساعة 10 صباحا.

 

كما قرر رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور محمد المجالي تأخير دوام العاملين في الجامعة ليوم الإثنين 17/1/2022 للساعة التاسعة صباحا وامتحانات الطلبة للساعة العاشرة صباحا.

 

وقرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية أ.د عمر نواف المعايطة تأخير دوام العاملين في الجامعة ليوم غدٍ الاثنين الموافق 17/1/2022 إلى الساعة التاسعة صباحا باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، وتكون كذلك جميع امتحانات الطلبة في تمام الساعة التاسعة صباحا وضمن الجداول المعلنة مسبقا.

 

وقرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور محمد علي الخلايلة ارجاء دوام الطلبة والعاملين في الجامعة ليوم غدٍ الاثنين إلى الساعة العاشرة صباحاً.


واستثنى القرار الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

 

وتتأثر المملكة حاليا بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، فيما سادت الأجواء الباردة جدا عموم المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تشكل السيول في مجاري الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية.

 

 


  

 

 




 

 


 

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