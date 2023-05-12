جامعة آل البيت تفوز بمشروع ممول من منظمة التعاون الإيطالي

الوكيل الإخباري - فاز مركز بحوث البيئة والمياه والطاقة ودائرة الزراعة وتنسيق الحدائق ومركز إدارة ونمذجة ومحاكاة الأزمات والكوارث في جامعة آل البيت بمشروع ممول من منظمة التعاون الإيطالي.

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والتقى نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور بسام المحاسنة ممثلي المشروع الذي سيتم تنفيذه من قبل منظمتي أيدوس وفينتو دي تيرا الإيطاليتين بالاشتراك مع منظمة المرأة العربية الشريكة الأردنية، حيث ستقوم الجامعة بتدريب النساء على التقنيات الزراعية وتركيب نظام معالجة للمياه من أجل الحصول على حدائق منزلية خاصة بهن لاستهلاك الأسرة وبيعها.



وتخلل اللقاء عدة مقترحات ومشاريع مشتركة من الجانبين حيث تم الاتفاق على التقدم بها في المستقبل القريب، والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمات المجتمعية للجامعة والمنطقة.