يوما طبيا مجانيا في مدرسة مغير السرحان الثانوية الشاملة للبنات غدا السبت

الوكيل الإخباري - تنظم كلية الأميرة سلمى للتمريض في جامعة آل البيت بالتعاون مع بلدية السرحان في مدرسة مغير السرحان الثانوية الشاملة للبنات يوم غد السبت، يوما طبيا مجانيا.

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وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن اليوم الطبي سيشتمل على تقديم خدمات استشارية وطبية وعلاجية للمراجعين في تخصصات الباطني والجراحة وجراحة العظام وطب الأطفال وطب النسائية والعيون.



وبينت الجامعة أن فعاليات اليوم الطبي الذي يأتي في ظل احتفالات الجامعة بمرور 30 عاما على تأسيسها ستنطلق من الساعة التاسعة والنصف صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.