افتتاح معرض ألبسة العيد لدعم الأسر العفيفة في إربد

الوكيل الإخباري - افتتح مدير أوقاف إربد الأولى الشيخ عمر الحموري اليوم السبت، معرض ألبسة العيد الخيرية، بتكلفة وصلت الى حوالي 90 ألف دينار، لينتفع منها 1565 شخصا.

اضافة اعلان



وقال الحموري إن 360 أسرة مكونة من 1565 فرداً ستستفيد من المعرض الذي يشتمل على ألبسة وأحذية للأطفال والكِبار وألعاب للأطفال، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



واكد الحموري أن الزكاة وسيلة لغرس مشاعر الرأفة بين الناس وتوطيد علاقات التعارف والألفة بين طبقات المجتمع المختلفة، اذ أنها قادرة على إيجاد الكثير من الحلول المتعلقة بتنمية المجتمعات والنهوض بها من خلال توزيعها بشكل منظم.



وأضاف أن لجنة زكاة وصدقات الحي الهاشمي استجابت لنداء حاجة المئات من الفقراء من الملابس للتخفيف عنهم وتزويدهم بما يحتاجونه من الملابس والأحذية والألعاب بطريقة تصون لهم كرامتهم وعفتهم.