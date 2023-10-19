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الخميس، 19-10-2023 10:54 م

جامعة البلقاء التطبيقية: قبول مباشر في كليات

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الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، عن القبول المباشر على البرنامج النظامي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في كليات الأميرة رحمة الجامعية وعجلون الجامعية والكرك الجامعية والشوبك الجامعية والعقبة الجامعية.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن القبول سيكون ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة للقبول ووفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص وحسب الطاقة الاستيعابية لكل تخصص، وذلك على الفصل الدراسي الأول 2023/2024.

واشترطت الجامعة، أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة الأردنية من مدارس تابعة للمحافظة التي تتواجد فيها الكلية للسنة الحالية والسنوات السابقة، داعية الطلبة الراغبين بالالتحاق مراجعة مسجل الكلية المعنية اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

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