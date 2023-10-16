ارادة ملكية سامية بالياسين والشناق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الدكتورة هديل صلاح عبدالله ياسين من عضوية مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية عن فئة الاكاديميين.



والموافقة على تعيين الاستاذ الدكتور رفعت عودة الله أحمد شناق عضوا في مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية عن فئة الأكاديميين بدلا من الدكتورة هديل صلاح عبدالله ياسين وللمدة المتبقية من عمر المجلس.



ويأتي ذلك اعتبارا من تاريخ 25/9/2023.

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