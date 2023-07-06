جامعة البلقاء تخفض رسوم البرنامج الدولي للبكالوريوس في الطب

الوكيل الاخباري- قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها برئاسة أمية طوقان وحضور رئيس الجامعة أحمد العجلوني وأعضاء المجلس خفض رسوم البرنامج الدولي في تخصص الطب البشري ليصبح ٣٨٠ دولارا بدلا من ٥٠٠ دولار.

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كما قرر المجلس معاملة الطلبة اللاجئين كافة في الأردن والراغبين في الدراسة في كليات الجامعة وفي التخصصات كافة، معاملتهم معاملة الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي.، بحيث تصبح دراستهم على البرنامج الموازي في التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته.



وأشار طوقان إلى أن تنفيذ هذه السياسة الحكيمة في إدارة ملف استقطاب الطلبة العرب والأجانب يحقق مصلحة الجامعة في استقطاب الطلبة للدراسة في الجامعة خاصة وأننا نشهد تنافسا شديدا بين الجامعات في المنطقة والإقليم لاستقطاب الطلبة الأجانب، ويحقق كذلك الرؤية الملكية والسياسة الحكومية وخطة وزارة التعليم العالي في جعل الأردن مقصدا لطلبة العلم من دول العالم كافة لما تتمتع به مملكتنا من قيادة فذة حكيمة وأمن واستقرار قل نظيرهما في دول العالم.



رئيس الجامعة العجلوني قال إن هذه القرارت اليوم تصب في مصلحة الجامعة العليا وتحقق أهدافها الاستراتيجية في تحقيق نقلة نوعية في عدد الطلبة الملتحقين بها، وكما يخفف من عبء الدراسة على الطلبة من الدول كافة.



وأشار العجلوني إلى قرار مجلس الأمناء الخاص بمعاملة اللاجئين في الأردن من أي دولة كانت معاملة الطلبة الأردنيين على البرنامج الموازي في أي كلية أو تخصص كان.