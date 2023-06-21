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الأربعاء، 21-06-2023 02:55 م

استحداث تخصص بكالوريوس تمريض في البلقاء التطبيقية

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الوكيل الإخباري-  استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية، تخصص تمريض لمستوى البكالوريوس، ومن المقرر قبول أول دفعة في هذا التخصص مطلع العام الجامعي المقبل 2023/ 2024.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور احمد العجلوني، إن استحداث هذا التخصص جاء خدمة لأبناء محافظة البلقاء، نظرا للطلب المتزايد من الأهالي لفتح هذا التخصص، خاصة أن أبناء المحافظة يذهبون لدراسة هذا التخصص في الجامعات البعيدة، ما يعد مساهمة من الجامعة في خدمة المجتمع المحلي ورفد السوق المحلي والإقليمي والدولي بخريجين مؤهلين للمنافسة في هذه الأسواق.


وأشار إلى أن تخصص التمريض في الجامعات من التخصصات المهمة؛ حيث أصبح ركيزة أساسية في العمل الطبي لا يمكن الاستغناء عنه، ويشتمل على دراسة عدد كبير من الفروع الطبية، ويهدف إلى تخريج مجموعة من الطلبة المؤهلين للعمل في مختلف المستشفيات والعيادات الطبية.


وبين الدكتور العجلوني أن المفاوضات جارية حاليا للحصول على قطعة أرض بجانب كلية الطب في مستشفى الحسين/ السلط الجديد، لبناء كلية التمريض، ما يسهل بعمليات تدريب الطلبة وصقلهم بمهارات المهنة.

 




 

 


 

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