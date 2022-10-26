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الأربعاء، 26-10-2022 08:22 م

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر رئيس جامعة الزرقاء اعلان الحداد في الجامعة على شهداء العلم الذين وافتهم المنية إثر الحادث المؤلم الذي وقع لحافلة نقل طلاب ظهر اليوم الاربعاء.

وتقدم رئيس الجامعة في منشور عبر صفحة الجامعة على الفيسبوك بإسم أسرة جامعة الزرقاء بالتعزية والمواساة لاهالي الطلبة المتوفين، داعيا العلي القدير أن يكتبهم بين الشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا السلامة العاجلة للطلبة المصابين في الحادث المؤلم.

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وأكد متابعة الجامعة لحالة المصابين في المستشفيات التي اسعفوا اليها.

كما قرر رئيس الجامعة تعليق دوام يوم غد الخميس ٢٧-١٠-٢٠٢٢ حداداً على شهداء العلم.

 

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