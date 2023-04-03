جامعة العلوم والتكنولوجيا تستحدث برنامج الماجستير في الاقتصاد الصيدلاني

الوكيل الإخباري- وافق مجلس التعليم العالي على استحداث برنامج الماجستير في تخصص الاقتصاد الصيدلاني في كلية الصيدلة، بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 .

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رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم أكد ان البرنامج يندرج ضمن سياسة الجامعة لمواكبة التخصصات والعلوم الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مضيفًا أن حاجة سوق العمل للكفاءات والخبرات في مجال الصيدلة الاقتصادية قد شكلت الدافع الرئيس لاستحداث هذا البرنامج.



وبيَّن الدكتور السالم أن موافقة مجلس التعليم العالي على استحداث هذا التخصص ما هي إلا تأكيدٌ لمكانة الجامعة واهتمامها بتطوير برامجها وخططها الدراسية بما يتواءم مع أحدث المستجدات والمعارف العلمية، لمواكبة متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع المحلي، مضيفًا أن البرنامج هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات الأردنية المحلية.



بدوره، قال عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور ساير العزام، أن استحداث التخصص جاء لتمكين الطلبة من الإلمام بتفاصيل اختيار طريقة التحليل المناسبة لقياس ومقارنة النتائج المختلفة (الاقتصادية والسريرية والإنسانية) للخدمات الصيدلانية المقدمة، بالإضافة إلى توسيع مهارات الطلبة في مقارنة العلاجات وتخصيص الخطط العلاجية للمرضى بعد إجراء تقييم إقتصادي شامل للخيارات العلاجية المتاحة وتقييم الدراسات المنشورة المتعلقة بهذا المجال.



وأكدَّ العزام أن البرنامج سيعزز إمكانيات الطلبة من فهم طرق نمذجة الاقتصاد الدوائي والتعرف على الأدوات والتقنيات المناسبة وتحليل القرار وفهم المبادئ والأساليب الرئيسية للبحث في الاقتصاد الصيدلي.



والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يمتاز بخطته الدراسية المعتمدة على مساقات متوازنة قادرة على رفد الصيدلي المتخصص بإمكانية البدء في البحوث الأساسية والتطبيقية، بما في ذلك مبادئ الاقتصاد وتصميم الاستبيانات بأسس نظرية والعوامل التي تؤثر على سلوك المريض، كما تم إضافة مساقات اختيارية استنادًا إلى المعايير العالمية، لتتيح للطلبة القدرة على اكتساب معرفة إضافية تؤهلهم لاختيار موضوع الرسالة البحثية.