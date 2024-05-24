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الجمعة، 24-05-2024 10:48 ص

جامعة العلوم والتكنولوجيا تعلن النتائج الأولية لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة

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الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا النتائج الأولية لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التاسع والعشرين للعام 2024، حيث بلغت نسبة التصويت 72%. وجرت الانتخابات وسط مشاركة واسعة من الطلبة الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في أجواء ديمقراطية وشفافة.

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من جانبه، أعرب رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور خالد السالم، عن سعادته بنجاح العملية الانتخابية وشكر جميع الطلاب على مشاركتهم الفعّالة. وأكد السالم على أهمية دور مجلس اتحاد الطلبة في تمثيل مصالح الطلاب وتعزيز النشاطات الجامعية.

رئيس لجنة الانتخابات، عميد شؤون الطلبة الاستاذ الدكتور ماجد مساعدة قال بأن العملية الانتخابية شهدت تنافسًا بين المرشحين، مما يعكس الروح الديمقراطية والحيوية بين طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن النتائج النهائية سيتم إعلانها بعد انتهاء فترة الطعون والتدقيق في الأصوات.


وتضمنت الانتخابات هذا العام تحديثات جديدة في نظام التصويت لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.


وبين مساعدة أن الجامعة تعاملت مع كافة الطلبة بكل شفافيه وحسب الأنظمة والتعليمات تاركة لهم مطلق الحرية في اختيار مجلسهم وبما تفتضيه مصلحتهم التي هي في مجملها أساس وجود الجامعة ومبتغاها
وتالياً النتائج الأولية للانتخابات:


القسم الفائز (ممثلي الأقسام)
الهندسة المدنية غيث ثامر غازي عبيدات
هندسة الطيران والهندسة النووية خالد معاذ سليمان البعول
الهندسة الميكانيكية محمد ايمن احمد المومني
الهندسة الكهربائية صهيب تحرير ياسين أبو طوق
الهندسة الطبية الحيوية جود حازم احمد النجداوي


الهندسة الصناعية مصطفى محمد مصطفى القضاة
الهندسة الكيميائية باسل مصطفى فندي السليتي
الامن السيبراني قصي رامي سامح العمري
هندسة الحاسوب بلال عبد الله محمد طلافحه


علوم الحاسوب فارس ماجد محمد مساعده
هندسة امن وشبكات الحاسوب حسام احمد موسى الشياب
نظم المعلومات الحاسوبية عبدالله ناصر القواسمي


هندسة البرمجيات كنان محمد خير سلامه العكش
التغذية وتكنولوجيا الغذاء ليث علي محمد طوالبه
الانتاج الحيواني جمال حمزه محمد العمري
الانتاج النباتي عماد الدين محمد توفيق ياسين
التربة والري تيماء محمد احمد الجبور
الدراسات عليا يزيد خالد سليمان شريده


الطب البيطري زيد مامون زيد الروسان
العمارة محمد سمير بني ياسين
التصميم والتواصل ريم مصطفى سعيد
علوم التاهيل محمد وليد محمد العمري
العلوم المساندة زكريا خالد عبد القادر ربابعه
علوم الأسنان وائل صقر المومني


العلوم الطبية المخبرية حذيفه احمد محمود الخطيب
الرياضيات احمد علي عبد الكريم الجمال
الكيمياء ملك زايد يوسف النصر
التقانات الحيوية طارق احمد إبراهيم
الفيزياء عبد الرحمن وليد كساسبه
الإنجليزي وسام بكر أبو صباح
التمريض محمد محمود سامي بني يونس
طب الأسنان سامي فيصل فليح غرايبه


الصيدلة محمد ايمن سامي بشايره
اسامه عبد الكريم محمود الجبالي
الطب البشري عبدالله محمد احمد الكوفحي
باسل عادل احمد النجار
عبدالله محمد منيزل النعيمي
الادارة والسياسات الصحية مروان صالح محمد الشياب
الناجحين بالقوائم العامة اسم القائمة
محمد يوسف محمد شناعه تشارك
محمد توفيق زايد الرقب تشارك
حنين عصام سليمان طراد (كوتا) تشارك
محمد نضال رضوان الشواقفه وطن
محمد حسام خليفه الجراح وطن
حسام الدين يحيى الزغول نشامى


 




 

 


 

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