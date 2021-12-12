جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع فرنسا

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، وملحق التعاون الثقافي لدى السفارة الفرنسية، أنابيل أوستان، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.



ولفت مساد، خلال لقائه بمكتبه أوستان، إلى تاريخ علاقات التعاون الأكاديمي والثقافي التي تربط جامعة اليرموك بالسفارة الفرنسية في عمان وعدد من الجامعات الفرنسية المرموقة، مؤكدا الحرص على تعزيز هذا التعاون واستمراريته في مختلف المجالات والتخصصات.

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