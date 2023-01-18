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الأربعاء، 18-01-2023 12:21 م

جامعة اليرموك تعلن عن منحة لطلبة البكالوريوس في قطر - تفاصيل

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الوكيل الاخباري- أعلن قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك عن توفر منحة لطلبة البكالوريوس  يقدمها معهد الدوحة للدراسات العليا في دولة  قطر.اضافة اعلان


وقالت الجامعة في منشور عبر "فيسبوك" إن للحصول على درجة الماجستير في تخصص العلوم السياسية يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية وقد تخرج من قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك هذا العام او سيتخرج على الفصل الدراسي الأول أو الثاني من العام الجامعي 2022/2023 وأن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً وأن يحقق شروط المنح في معهد الدوحة المعلنة على موقعه الإلكتروني وأن يلتزم المتقدم للمنحة بشروط جامعة اليرموك في حالة الحصول عليها.


ونوهت أن مدة الاعلان خمسة أيام من تاريخ نشره على موقع الجامعة، وبعد ذلك سيقوم القسم بعمل مفاضلة المعدل للمتقدمين، وينسب بأسماء الذين تم اختيارهم حسب الأصول.

 




 

 


 

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