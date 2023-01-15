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الأحد، 15-01-2023 10:17 م

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم قاعة المرحوم الدكتور حسين جابر بني خالد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، التي تبرع ذوي المرحوم بتجهيزها وتأثيثها، واهدائها إلى كلية الشريعة.

وقال مسّاد خلال الحفل الذي حضره عدد من ذوي الفقيد، إن مثل هذه المبادرات الخيرية تترك الأثر الكبير في مؤسساتنا الوطنية خاصة الأكاديمية منها، لما تتركه من معاني سامية، في مقدمتها العطاء، وتبقى آثارها حاضرة في حياة الإنسان حتى بعد وفاته.

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