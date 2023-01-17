بيان من جامعة اليرموك حول تخفيض حوافز الموازي



الوكيل الاخباري - أكدت جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، إنها لم تتخذ قرارا بتخفيض حوافز برنامج الموازي لموظفيها من أكاديميين وإداريين.



وقالت الجامعة في بيان، إنه خلافا لما جرى تداوله حول توجه "اليرموك" لتخفيض حوافز الموازي لموظفيها، فإن أي قرار بهذا الشأن يحتاج إلى إقرار من مجلس أمناء الجامعة.



ولفت البيان إلى أن مجلس الأمناء يعكف حالياً على دراسة توصية بهذا الخصوص بما يخدم مصلحة العاملين، وبما لا يمس بمصلحة الجامعة واستقرارها المالي في ظل تراجُع إيرادات البرامج غير العادية بما نسبته 20 بالمئة تقريباً خلال السنة المالية الماضية.

اضافة اعلان