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الجمعة، 30-12-2022 04:37 م

جامعة مؤتة تنظم يوما زراعيا في الأغوار الجنوبية

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الزراعة بجامعة مؤتة أمس الخميس، يوما زراعيا ميدانيا في محطة جامعة مؤتة للبحوث الزراعية في لواء الأغوار الجنوبية بمشاركة طلبة قسم الإنتاج النباتي وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

وقال عميد الكلية الدكتور عاطف المحادين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحطة تعتبر رائدة في أنواع الزراعات المحمية والزراعة بدون تربة من خلال الأنظمة الزراعية الحديثة والتي تم إنشاؤها بهدف تدريب الطلبة على التقنيات الزراعية الحديثة وبعض الزراعات غير التقليدية وبما يخدم الخطة الدراسية لطلبة الكلية وصولا إلى تأهيلهم للانخراط بسوق العمل بكفاءة عالية.

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